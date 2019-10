Liverpool gana la batalla legal por cambiar la marca de su indumentaria

El Liverpool ha ganado una batalla legal por un acuerdo de patrocinio de varios millones de libras con los proveedores de camisetas New Balance, allanando el camino para firmar un acuerdo con un nuevo proveedor, informaron este viernes medios británicos.

New Balance llevó a los tribunales al Liverpool después de que se alegara que el actual campeón de Europa estaba buscando cambiar a un nuevo acuerdo con sus rivales Nike una vez que su contrato existente, con un valor de 40 millones de libras (46,29 millones de euros) por temporada, finalice en mayo 2020.

New Balance, con sede en Boston, ha sido el proveedor oficial de camisetas del Liverpool desde la campaña 2015/16 y cree que se les debería haber permitido igualar la oferta de Nike.

Sin embargo, el club argumentó con éxito que New Balance no podía igualar la oferta de Nike con respecto al marketing y la distribución, y el juez dictaminó que la oferta de New Balance era "menos favorable para Liverpool" en comparación con la oferta de Nike.

"El Liverpool FC está satisfecho con la decisión del juez de fallar a favor del club después de la disputa legal con nuestro actual proveedor de kits, New Balance", dijo a Reuters un portavoz del club 'red'. "Continuaremos con New Balance durante la temporada actual, en combinación con la preparación de los camisetas del Liverpool de la próxima temporada con nuestro nuevo proveedor", añadió.

New Balance dijo que estaban "decepcionados" con el resultado, creyendo que podían igualar la oferta de la competencia. "Estamos decepcionados de no poder continuar nuestro exitoso patrocinio del Liverpool Football Club", dijo a Reuters una portavoz de New Balance por correo electrónico.

"Creemos firmemente que igualaríamos la oferta competitiva y hubiéramos entregado muchos años más de ventas récord de camisetas. Esperamos ver que Liverpool continúe ganando esta temporada usando su kit New Balance", finalizan.