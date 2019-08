Liceo y un triunfo que lo acerca a los puestos de clasificación

Liceo necesitaba ganar para quedar a tiro del puntero y no alejarse, vaya si lo hizo y terminó obteniendo el punto bonus producto de siete tries a cuatro.

Primer tiempo: con mucho ritmo comenzó el partido y el local entraba muy metido así fue que en pocos minutos hizo tres tries para tomar distancia . Los Clavos le metían velocidad cada vez que sus backs trasladan la pelota, producto de ellos fue el try del wing Javier Lucero. Mejor los locales y recíen sobre el final de esta etapa los visitantes hicieron un try penal. Se fueron al descanso con una ventaja de 26 a 14 para los locales.

Los Clavos metieron siete tries.

Segundo tiempo a puro try: El Clavo comenzó mejor con un penal de Tomás Videla y un try penal estiró distancias 36 a 14 pero comenzó a reaccionar la visita que buscaba ganar metros combinando forwards y backs en ataque, y atacando profundo llegó a acercarse en el score que quedaba 39 a 28 en favor de los locales.

Cuando parecía que se venían con todo los uruguayos, Liceo sacó a relucir su contragolpe letal: en tres minutos hizo dos tries, el primero fue una jugada magistral de Tomás Videla que se filtra entre varios rivales y cuando lo están por tacklear saca un kick chanfleado que lo deja solo a Federico Giménez para que marque un nuevo try.

Liceo

Sobre el minuto final el centro Tomás Videla saca un rastrón atrás de los backs rivales que se mete al ingoal, ahí apareció el veloz wing Cachorro Giménez para poner su mano y marcar el try del bonus.

Liceo quedó tercero pero a un punto del segundo, ahora deberá sacar buenos resultados en sus visitas a Río Negro y Santa Fe.

Liceo se prendió en su zona pero también tiene varios lesionados.

Liceo: Moyano, Martín, Manresa, Bácolo, Vila, Legaspe, Molina, Oyonarte, Balmaceda, Demaría, Correa Llano, Palero, Videla, Lucero y F. Ricci.

Entrenadores: Ramiro García y Octavio Aguilera

Ingresaron: Dris, Corvalán, Alberto, Cardozo, Pérez, Giménez, J.C Linares, Bisogno.

Arbitro: Juan Manuel López

Amonestados: Moyano (L)