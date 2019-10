El santiagueño Juan Manuel Leguizamón jugará este miércoles su último partido en Los Pumas. Así lo resolvió en este Mundial y en la conferencia de prensa del captain's run que se realizó en el estadio Kumagaya, lo anunció él mismo.

El tercera línea tiene contrato con la Unión Argentina de Rugby hasta diciembre y aún no sabe si seguirá jugando al rugby. Pero con el seleccionado no lo hará más tras 87 partidos internacionales que cumplirá ante Estados Unidos. Por ahora suma 65 puntos producto de 13 tries.

Leguizamón cumplió en Japón 2019 su cuarto Mundial después de haber jugado en Francia 2007, Nueva Zelanda 2011 e Inglaterra 2015.

"Lo definí con mis compañeros y éste será mi último partido con esta camiseta. Fueron 15 años de grandes emociones en los que cumplí un sueño que lamentablemente se va a terminar", dijo Leguizamón.