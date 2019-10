Leeds y una oferta para unirse al grupo del PSG

Andrea Radrizzani, propietario del Leeds, admitió en una entrevista con The Times que evalúa la posibilidad de dejar ingresar al club a un grupo inversor. "Me han contactado más de 20 interesados y he seleccionado tres", reveló.

Uno de ellos es el Qatari Sports Investment (QSI), el grupo que encabeza Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain. "Tanto Qatar Sports Investment como Nasser son amigos, hemos tenido una buena relación durante mucho tiempo. Tienen la posibilidad de llevar a este club a competir con el Manchester City", se animó a soñar.

Sin embargo, no es la única opción y dio pistas de las otras dos. "Uno vive en Estados Unidos y es un gran admirador del Leeds desde que era niño. Eso me gusta. El otro es el dueño de un club italiano. Eso nos permitiría crear sinergias y, quizá, obtener cesiones para aumentar la calidad del equipo", señaló Radrizzani.

¿Cómo tomará Marcelo Bielsa estas declaraciones?