LeBron James descartó su presencia en el Mundial

La estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, le dijo a The Athletic que no jugará para el equipo de Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIBA de este verano en China, y que nunca tuvo la intención de hacerlo.

El equipo será dirigido por Gregg Popovich, uno de los entrenadores favoritos de James. "Me encanta todo sobre Pop, obviamente, pero este no es un buen verano para mí".

En cambio, James entrenará y filmará "Space Jam 2", que se estrenará en julio de 2021.

Los amarillo y púrpura anunciaron el sábado que James se quedaría fuera de los últimos seis juegos para permitir que su lesión en la ingle izquierda sane por completo

Según reporta Adrian Wojnarowski, de ESPN, los amarillo y púrpura, que ya no tienen opciones de amarrar un lugar en los playoffs, le darán descanso al 4 veces MVP.

Según The Athletic, el programa de producción de la película se estableció con el conocimiento de que James no jugaría este verano.

James se perderá la postemporada de la NBA este año por primera vez desde 2005. Los Lakers se perdieron los playoffs de nuevo esta temporada y la propia temporada de James se cerró la semana pasada por una lesión en la ingle. No jugará otro partido hasta octubre.

Pero James, dos veces medallista de oro olímpico, no ha descartado jugar para el Team USA en los Juegos Olímpicos de 2020 en Japón.

"Sí, eso es una posibilidad", dijo James a The Athletic. "Depende de cómo me sienta. Me encantan los Juegos Olímpicos".