Lautaro Martínez y su cuenta pendiente con Messi

Lautaro Martínez ha transitado su carrera profesional a pasos agigantados. Con apenas 21 años ya tiene en sus espaldas haber brillado en el fútbol argentino con la camiseta de Racing, ser transferido a Europa para incorporarse al Inter y hasta haber debutado en la Selección mayor.

Pero todavía tiene una cuenta pendiente en la Albiceleste, y es poder jugar junto a Lionel Messi. Es que Lautaro no coincidió con Leo en la gira previa al Mundial y luego no fue convocado para ir a Rusia. Tras la Copa del Mundo, Martínez ganó continuidad de la mano de Scaloni, pero la Pulga no volvió a jugar para el combinado nacional.

​"Yo le pediría a Messi que jugara de por vida. Ojalá vuelva a la Selección, y ojalá al que le toque ser su compañero lo ayude. Es el mejor futbolista del mundo, es nuestro, lo tenemos nosotros y hay que aprovecharlo. Siempre y cuando él sea feliz, desde ya. Alguna vez soñé con compartir un vestuario con Diego Milito, con Licha López... y un día me tocó hacerlo con Messi y esos grandes jugadores de la Selección. Todavía no pude compartir oficialmente ni un minuto con él en la cancha, porque en la gira previa a Rusia no jugó, y después del Mundial, tampoco. Tengo pendiente estar en la cancha con él, es un objetivo. Estar al lado de Leo debe ser fantástico", aseguró Martínez en una entrevista brindada al diario La Nación.

​Y hablando de la Albiceleste, el ex delantero de Racing aseguró que "me llena de ilusión la Selección y voy a tratar de hacer el mejor trabajo posible para convencer a Scaloni de que me llame y quedar en la lista que jugará la Copa América este años".

