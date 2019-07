Lautaro Martínez: "Con esta Copa un poco me saqué la espina del Mundial"

Lautaro Martínez repasó su participación en la Copa América con la Selección argentina y aseguró que le sirvió para paliar un poco la desazón de haber quedado afuera de la lista para disputar el Mundial de Rusia.

En diálogo con Fox Sports, el atacante del Inter de Milán aseguró que "con esta Copa me saqué un poco la espina del Mundial". Además, recordó que con Jorge Sampaoli "tuve muchas reuniones, me vino a ver muchas veces y por eso me quedó la espina".

Por otra parte, dejó palabras elogiosas para Lionel Scaloni, el DT que lo llevó a la Copa América y admitió que "fue muy importante para nosotros. Con nosotros desde el primer partido se portó muy bien. Es frontal, dice lo que tiene que decir, sea quien sea y es claro con lo que pide. Entonces nos sentimos muy cómodos con él".

Luego, con respecto a los arbitrajes y a la utilización del VAR, que perjudicaron al equipo sobre todo en semifinales, Martínez dijo que "en algunas situaciones fuimos perjudicados. Si el VAR se va a utilizar, que se utilice bien".

Además, agregó a su juicio que "antes de arrancar la Copa, tenemos una charla con gente de la organización, con árbitros y te tienen una hora explicándote, y cuando llega la hora del partido esas cosas sentís que no se cumplen, te suena raro".

Sin embargo, puso punto final a la discusión y remarcó que "tenemos que agarrarnos de las cosas que hicimos bien y dejar que esto lo arregle la gente que lo tiene que arreglar".