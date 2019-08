Las sorpresas, los que vuelven y los ausentes en la lista de la Selección

La lista de Scaloni para afrontar los amistosos de septiembre tuvo algunas sorpresas. De la vieja guardia quedan cada vez menos y eso muestra la fuerte renovación por la que transitará el plantel de la Selección.

Lucas Martínez Quarta, Adolfo Gaich, Lucas Ocampos, Nicolás Domínguez, Alexis Mac Allister y Nicolás Figal, tendrán su bautismo en la mayor pero llama la atención la inclusión del ex Boca, Leonardo Balerdi (aún no debutó en la Bundesliga), sin haber tenido un paso previo por la Sub 23 que buscará la clasificación a los Juegos Olímpicos.

Martínez Quarta, uno de los nuevos

Esteban Andrada, Exequiel Palacios, Matías Zaracho, Gonzalo Montiel, Agustín Marchesín, Joaquín Correa, Manuel Lanzini y Marcos Rojo, son los que vuelven a ponerse la celeste y blanca. La mayoría perdió terreno por lesiones, otros por bajo rendimiento en sus clubes, aunque está claro que no dejaron de estar en la consideración del entrenador.

Esteban Andrada tendrá una nueva chance

Lionel Messi, Sergio Agüero, Ángel Di María, Matías Suárez, Renzo Saravia y Juan Musso, no serán parte de esta convocatoria. La Pulga está suspendido por sus polémicos dichos contra Conmebol. Lo del resto parece ser una decisión táctica o bien parte de la renovación generacional rumbo al Mundial de Qatar.