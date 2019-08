Las promesas locales jugaron en el Mendoza

Las canchas del Mendoza Tenis Club fueron sede desde el pasado jueves del quinto Torneo de Menores de la AAT, que contó con la organización a la Federación Mendocina de Tenis y del que participaron jugadores de diferentes puntos de nuestra provincia.

Entre las Damas, María Emilia Meli le ganó la final de sub 12 a Pilar Sáez por 3/6, 6/2 y 6/1; Greta Zawells a Sofía Parra por 6/0 y 6/0 (Sub 14) y Josefina Andrade a Julia Reyes por 6/2 y 6/3 (Sub 16).

En Varones, Tomás Alonso superó a Joaquín Díaz Coraza por 3/6, 7/6 y 6/3 (Sub 10); Marcos Zawels a Sebastián Alonso 6/1 y 6/0 (Sub 12); Renato Elizalde a Facundo Pereyra por 6/4 y 6/4 (Sub 14) y Iannis Miletich a Manuel Betancourt por 6/2 y 6/2 (Sub 16). La categoría sub 18 años no se disputó ni en Damas ni Varones.

En lo que respecta a Dobles, Alonso/Escobar le ganaron a Díaz/Giunta (Varones sub 10); Alonso/Zawells a Barrio/Clemente (Varones sub 12); Pérez Millán/Elizalde a Dapás/Frigerio (Varones sub 14) y Lola Martínez/Zawells a Lucentini/Reyes (Damas sub 14).

