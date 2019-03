Las disculpas de Buffarini tras su rabona

Julio Buffarini reconoció su error por haber calentado el clásico vs. San Lorenzo cuando tiró una rabona con el partido 3-0 a favor de Boca.

"Estoy un poco amargado por la jugada. Me dejé llevar por mi buen momento y tiré una rabona innecesaria. Le pido disculpas a mis colegas y a los hinchas. Sé que no me la van a aceptar. Por como se estaba dando el partido, con el resultado así, fue innecesario, soy muy autocrítico", sostuvo el ex San Lorenzo.

Por último, Buffa dejó una buena reflexión sobre lo que pasó: "Entiendo que me hayan sacado amarilla porque nosotros tenemos que dar el ejemplo", cerró.