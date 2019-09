Las diez del domingo en Mendoza

El Hipódromo de Mendoza abrirá sus puertas hoy para ofrecer una nueva jornada de carreras. La reunión está compuesta por diez pruebas (mix de cortas y largas) y estará en escena desde las 11.30. La programación no cuenta con clásicos. Esta decisión de la dirigencia tiene que ver con preservar la fiesta de San Juan (se disputa el miércoles 11 de septiembre). La idea fue no llamar a ningún prueba jerárquica (de las largas) para no interferir en la gran jornada de la vecina provincia. Lo negativo es que tampoco se concertó ninguna cuadrera relevante y por ende la reunión de hoy no tendrá competencias ni caballos sobresalientes.

La Apuesta Triple (con más de $ 5.000 en juego) se pondrá en marcha en la sexta. Y entre las carreras del día parece destacarse la quinta, donde entre otros estarán los regulares Seattle Bar y Telepeaje.

A continuación el detalle del programa:

1ra carrera - 1400 metros - 11.30 (Perdedoras)

1-Class And Triomphe

2-Lawal Lef

3-Señora Enamorada

4-Gwineth

5-Betise

6-Last Philly

7-Sailor Moon

GANADOR: (3) SEÑORA ENAMORADA

ENEMIGO: (4) GWINETH

SPORT: (7) SAILOR MOON

2da carrera - 600 metros - 12.10 (Extraoficial)

1-Recit Sil

2-Doctor Aldeano

3-Donde Voto

4-Che Parejera

5-Bomba Paint

GANADOR: (4) CHE PAREJERA

ENEMIGO: (1) DONDE VOTO

SPORT: (1) RECIT SIL

3ra carrera - 1200 metros - 12.50 (Perdedores)

1-Bad And Glory

2-Juan Charrúa

3-Elíptico

4-Cóndor Fabuloso

5-Hola Pa

6-El Daniel

7-Every Month

GANADOR: (6) EL DANIEL

ENEMIGO: (3) ELÍPTICO

SPORT: (1) BAD AND GLORY

4ta carrera - 250 metros - 13.30 (Extraoficial)

1-Simona

2-Little Spring

3-Enamorado

4-Villerito

5-Yankee Gold

6-Colega

7-Sureñita

GANADOR: (7) SUREÑITA

ENEMIGO: (5) YANKEE GOLD

SPORT: (6) COLEGA

5ta carrera - 1400 metros - 14.10 (Ganadores de dos y tres)

1-Monarca Dan

2-Storm Willow

3-Seattle Bar

4-Telepeaje

5-Racconto

6-Versero Inc

7-Animal Instinct

GANADOR: (3) SEATTLE BAR

ENEMIGO: (4) TELEPEAJE

SPORT: (7) ANIMAL INSTINCT

6ta carrera - 1400 metros - 15.10 (Potrillos perdedores) (Comienza Apuesta Triple, pozo rezago $ 5.166,08)

1-Optimist Boy

2-Chileno Pay

3-Question Mark

4-Collrain

5-Master Genius

6-Master Game

7-Real Art

GANADOR: (1) OPTIMIST BOY

ENEMIGO: (5) MASTER GENIUS

SPORT: (6) MASTER GAME

7ta carrera - 1400 metros - 15.50 (Potrancas perdedores) (Continúa la Triple)

1-Cancherisima Es

2-Agnella

3-Brujita Lizardi

4-Saint Curl

5-Poniatowka

6-Summer Days

7-Cara Isa

8-Tabatinga

GANADOR: (3) BRUJITA LIZARDI

ENEMIGO: (6) SUMMER DAYS

SPORT: (2) AGNELLA

8va carrera - 1300 metros - 16.30 (Ganadores de una)

1-Catcher The Way

2-Messi Cap

3-Balanta

4-Chispeante

5-Best Soul

6-Gray Fox

7-Magin

8-Same Luck

9-(Muñeco Banker

9ª-(Cazcabel

10-Valle Eze

11-Inmi West

12-Penucho

GANADOR: (6) GRAY FOX

ENEMIGO: (10) VALLE EZE

SPORT: (9A) CAZCABEL y cia.

9na carrera - 500 metros - 17.10 (Extraoficial)

1-Urban Legend

2-Anchiano

3-Orgullo Nativo

4-Invent Up

GANADOR: (4) INVENT UP

ENEMIGO: (1) URBAN LEGEND

SPORT: (1) ANCHIANO

10ma carrera - 325 metros - 17.50 (Extraoficial)

1-Talento Propio

2-Cambio Poray

3-Eustaquio

4-Pascanas

5-Fina Estampa

GANADOR: (5) FINA ESTAMPA

ENEMIGO: (3) EUSTAQUIO

SPORT: (1) TALENTO PROPIO