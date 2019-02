Las crudas frases de Almeyda sobre el descenso de River

Matías Almeyda continúa su camino como entrenador en el San Jose Earthquakes de la Major League Soccer de Estados Unidos. En una entrevista con Súper Radio Mitre, el Pelado fue consultado por el descenso de River, del cual él se hizo cargo como entrenador, y respondió más crudo que nunca.

"Cuando River descendió murió gente. Yo sé el hecho grave que sucedió. Si River no ascendía iba a volver a morir gente. Se ganaron cosas. Cuando se habla de la B y se cargan… hubo familias que sufrieron, que perdieron seres queridos. No fue una broma. Sos de la B y te pongo el fantasma… murió gente. Fue fuerte", expresó para sorpresa de muchos.

Después, siempre con un tono más que serio, continuó: "Lo único que no se tapa en la vida es robar y no decir que robaste, asesinar y no decir que asesinaste. Irse a la B con un club y salir campeón de la Libertadores son dos cosas diferentes. Una es que tocaste el piso, que nos sirvió para llegar a lo alto que River está hoy".

Más allá de eso, el Pelado rememoró cómo fue el momento en el que decidió hacerse cargo del equipo: "Descendí como jugador y al otro día llamé a (Daniel) Passarella para ser el entrenador. En 15 días pasé a entrenar a mis excompañeros, fue un cambio muy grande. Era el peor año de la historia, no había dirigido nunca y encima era el capitán del descenso".

Tras analizar que el Millonario "está muy alto a comparación de otros equipos", volvió a tirar con todo contra aquellos que toman el evento en cuestión como una broma: "Seguir con esa pelotudes de sos de la B…. ¿A la B cuántos se fueron? ¿El único que no se fue fue Boca? Bueno, eso no cambia nada".