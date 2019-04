Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, habló sin filtro en una curiosa entrevista realizada por el Programa Líbero de TyC Sports. El dirigente no se guardó nada, respondió todo y dejó varias perlitas para repasar.

Confesó su fanatismo por Boca hasta que llegó a la presidencia, reveló su sueño con la Selección, habló de Messi, Menotti, Sampaoli, explicó cómo eligió a Scaloni y le dejó un simpático mensaje a D'Onofrio: "Me prometió que me iba a regalar una copa con el escudo de River, y no lo hizo".