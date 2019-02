Las confesiones de Ponzio: "Si Gallardo me saca, a comerla"

Sin lugar a dudas que, pese a su edad, Leonardo Ponzio es uno de los emblemas más importantes con los que River cuenta en el primer equipo. El volante de 37 años, en la recta final de su carrera, analizó su presente en el Millonario, el título ante Boca en la Copa Libertadores, el flojo arranque del año con tres caídas, entre otros temas, en diálogo con Olé

Recordó algunos momentos curiosos con Marcelo Gallardo, haciendo referencia a las oportunidades en las que no gozaba de tener la titularidad asegurada, el capitán del club soltó: "Al principio con Marcelo no jugaba, después me sacó en un River-Boca a los 30 minutos por una amarilla que tenía, en cancha de River, y no dije nada. Es parte de esto".

Yo no nací crack y me hice desde abajo, remándola. Y si él desde afuera considera que tengo que salir, a comerla…"

La final con Boca. "Hubo algo bueno y fue que nosotros sólo respondimos a nivel futbolístico. Se escucharon muchas cosas en ese tiempo pero nosotros lo único que queríamos era jugar. Y sabíamos cómo jugarle a Boca… Porque más allá de que ellos empezaron ganando, nosotros siempre jugamos igual, sin importar el resultado. Yo creo que vamos a jugar otro clásico con Boca. No sé en qué instancia pero vamos a jugar de nuevo".

Ponzio, Gallardo y Maidana levantando la Copa Libertadores.

Los malos resultados del 2019. "No empezamos como todos los años en cuanto a la preparación. Y al principio fue como se vio: un equipo intercalando jugadores, y jóvenes teniendo sus oportunidades pero siempre siguiendo la misma línea. Lo que más nos retumbaba en la cabeza era perder de locales".

La Superliga, una cuenta pendiente. "Hace cuatro años y medio que venimos jugando triple competencia, no es sencillo... Aunque sabemos que el torneo es un punto a mejorar, somos realistas, y ojalá que antes del final de mi carrera podamos lograr el título local porque sería lindo".

El retiro. "Si veo que mantengo el nivel es porque puedo seguir. Tengo contrato hasta junio y siempre evalúo mi situación. Y si bajo el nivel y no soy útil, entonces me daré cuenta. Hoy me siento con muchas ganas y disfruto del lugar en el que estoy. Estamos hablando para renovar un año más".

De Racing. "Viene haciendo un torneo de muy regular para arriba. Entonces se genera mucha expectativa porque somos rivales que nos tenemos respeto mutuo y nosotros lo vamos a vivir de local, que es una situación linda y es lo mejor que nos puede sentar".