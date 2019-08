Las claves de las chicas de Godoy Cruz para consagrarse bicampeonas

El proyecto comenzó hace año y medio y hoy las chicas de Godoy Cruz viven un excelente presente gracias al trabajo y el esfuerzo de un club que trabaja seriamente por el crecimiento del fútbol femenino. Y el resultado se vio reflejado en todo el torneo: se consagraron campeonas indiscutidas e invictas con trece victorias y un empate.

Tras golear 3-0 al CEC en la última fecha del torneo de fútbol femenino que organiza la Liga Mendocina, las pibas del Expreso se coronaron bicampeonas al quedarse con el Apertura 2019.

En diciembre del año pasado, las jugadoras de Godoy Cruz vencieron a Las Pumas por penales y ganaron el Clausura. Este año, con un plantel renovado, el plantel dirigido por Alexander Oldrá consiguió otro título.

Alexander Oldrá, entrenador del plantel y Bárbara Salinas, jugadora del Tomba, dialogaron con MDZ y revelaron los secretos para logar un bicampeonato.

Esto es algo muy lindo que le viene pasando al club en dos torneos seguidos. Creo que estuvimos a la altura otra vez y eso se vio reflejado en los partidos y terminando invictos. Estoy orgulloso de mi equipo", manifestó Oldrá.

Y agregó: "Godoy Cruz es campeón porque hicimos las cosas bien. Las chicas entrenaron al 100 en doble turno. El objetivo era defender la corona, mis jugadoras entendieron el mensaje y creo que fuimos justos ganadores".

En relación a cómo es trabajar con un plantel de mujeres, Oldrá expresó que a veces es complicado pero con el tiempo el trabajo es efectivo: "Trabajar con mujeres es difícil porque somos distintos, pero como técnico tenés que entender esto y priorizar lo futbolístico y lo humano para conseguir resultados. Ellas son mas sentimentales. La edades de las chicas van desde los 13 años hasta los 25".

Bárbara Salinas, jugadora de Godoy Cruz

Por su parte, Bárbara Salinas también brindó su punto de vista sobre la excelente actuación de las pibas tombinas: "Para nosotras significó lograr otro objetivo con mucho esfuerzo y sumarle otra copa al club. Las jugadoras tenemos una vida llena sacrificios pero todas tenemos ganas de entrenar y eso fortalece al grupo".

Salinas habló sobre la realidad de una jugadora de fútbol en Mendoza: "Es distinta a otra provincias. Godoy Cruz nos ayuda muchísimo, como por ejemplo, en el pago de las planillas que tiene un costo de 100 pesos. A principio de año no se sabía si empezaba el torneo porque este monto es mucho para otros planteles. Tengo compañeras en otros clubes y se nota la diferencia".

La futbolista del Expreso dio habló sobre el torneo de la Liga: "El campeonato estuvo ordenado y el nivel de los equipos fue muy bueno, mejor que el del año pasado".

Alex Oldrá, entrenador de Godoy Cruz, dialogando con MDZ

Alex aportó su opinión sobre el fútbol femenino: "El fútbol femenino progresó mucho y creo algunos no conocen del tema. No es como antes, ahora la gente sabe que hay otros clubes, no solo Las Pumas, Gimnasia. Ahora hay mucha calidad y durante los encuentros hay situaciones de gol que antes no pasaba".

La selección Argentina en el Mundial y la polémico para los Juegos Panamericanos

Alex Oldrá fue el primero en opinar sobre esto: " Vi todos los partidos de Argentina en el Mundial. Las chicas llevaban solo un año de preparación y los otros rivales tenían mas roce internacional y que solo el fútbol femenino es profesional en Buenos Aires. Sin embargo, hicieron un excelente papel en Francia. Con respecto a la polémica por la lista para los Panamericanos, parte del plantel, con Estefanía Banini a la cabeza, lucharon para el crecimiento de esta disciplina y creo que el técnico (Carlos Borrello) les tendría que haber dado un lugar en Lima 2019. El entrenador pensó más en el equipo y en hacer un recambio".

Barbara dio su punto de vista como jugadora: "Creo que tuvimos un gran nivel a pesar del poco tiempo de preparación. Me hubiera gustado ver a Banini ya que hizo un gran Mundial. No sé que pasó y de la interna mucho no se sabe. Cuando tenemos un problema, siempre lo hablamos primero entre nosotrasy luego de se lo informamos al entrenador. El grupo siempre está primero".

El debate: ¿técnico varón o entrenadora mujer para el femenino?

Oldrá, seguro de su impronta, dejó su impresión: " No creo que se tenga un motivo firme para cambiar de género cuando se habla del DT. Creo que sería lindo mujer para el femenino. En mi caso, siendo técnico varón siempre tuve el respeto de las chicas y para mí fue todo normal. Uno se tiene que enfocar en lo técnico y y tengo el respaldo y la confianza de mis jugadoras. Si las tengo que sacar ellas lo deben entender. Veo algunas caras cuando las saco, pero es comprensible. Me gusta que se enojen si les pasa, porque eso me demuestra las ganas que tienen por jugar".

Alex y Bárbara, recibiendo el trofeo

Para Barbara, hombre y mujer es igual: "En mi caso me da igual y creo que mis compañeras piensan lo mismo. A ninguna le da vergüenza hablar con él".

Mensajes de agradecimiento:

El DT Alex Oldrá guardó este espacio para un saludo muy especial para su padre: "Quiero agradecer a todas mis jugadoras por los entrenamientos, a mi familia a mi viejo que me ayudó para que esto siga creciendo y para que pueda crecer como técnico. A mi papá le gusta el fútbol femenino. Godoy cruz tiene las puertas abiertas para todas las nenas que quieran venir a jugar".

El Trofeo del campeón, el cual llegó un tarde, pero al fin las chicas tienen su merecido premio.

Barbara también le agradeció al club a su familia: "Quiero agradecerle a Godoy cruz por el apoyo incondicional que recibimos, al equipo por poner la garra de siempre en otro torneo, a nuestros padres y a los hinchas que nos hicieron el aguante".

El plantel completo, festejando el bicampeonato

Plantel de Godoy Cruz

ARQUERAS

ARROYO SOLEDAD

FONTANA MARIA VICTORIA

DOMINGUEZ JOSELIN

DEFENSORAS

OGARA FLORENCIA

SALINAS BARBARA

CAMARGO SOLANGE

ARAYA ORIANA

CALDERONE GISELLA

GONZALEZ MALENA

VOLANTES

ZABALETA MICAELA

ROMERO MAILEN

LEIVA PAULA

BLANCO CANDELA

GONZALEZ NAIDA MALENA

VIDELA CAMILA

MARIANELA BRAVO

BERARDI BRISA

DELANTERAS

CABRERA VERONICA

GIMENEZ KAREN

PUEBLA AYELEN

MICAELA ESCUDERO

CUERPO TÉCNICO

DT ALEXANDER OLDRA

AC GERARDO JOFRE

PF FEDERICO ARIAS