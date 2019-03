Fue 4 de marzo de 1999. Racing Club vivió unos de sus peores momentos: la quiebra. Daniel Lalín, quién fuera presidente de la Academia en ese época, dialogó hoy con MDZ Radio, durante el programa "Otra Manera", y contó detalles de la agresión que recibió.

​"Fue un día especial porque la síndico del club Liliana Ripoll había anunciado que Racing tenía que cerrar, pero esto era mentira. Ella trabajaba para Grondona. Ese día venía de tener una reunión. Me subí a una mesa para hablarle a los hinchas que estaban en la calle esperando una respuesta y ahí voló el redoblante y seguí hablando. El agresor fue un barra del club. Fue lógica esa agresión. Si es hincha de Racing y escucha eso se pone como loco".

La deuda que tenía Racing: "Debíamos 63 millones de dólares y los ingresos por TV eran 4 millones por año. Los ingresos apenas alcanzaban para el mantenimiento del club y no para pagar la deuda. Mucha de esa deuda no teníamos idea de qué se trataba. Racing nunca cerró, no bajó de categoría".

Momento retro en @EfectoSelfieTyC: la quiebra de Racing y la agresión a Lalín el 4 de marzo de 1999. pic.twitter.com/T3ZQevBCgs — TyC Sports (@TyCSports) March 4, 2019

Después de aquel episodio, Lalín abandonó el club y asumió la conducción una gerenciadora -"Blanquiceleste S.A."- con la que Racing terminó saliendo campeón del Apertura 2001, después de 35 años de sequía. Según respondió hoy el expresidente, eso se debió en parte a la animosidad de Julio Grondona, presidente de AFA desde 1979, contra la Academia.

"En 1995 nos perjudicó en varios partidos. Era una campeonato que iba a ganar Racing. Después en otro torneo nos descontó cinco puntos por una bombita que le tiraron a Navarro Montoya. Era un mafioso, siempre lo dije", manifestó Lalín, quien después del fútbol se centró en negocios petroleros y mineros, tal como hoy recordó.

¿Palo para José Luis Manzano?

Hacia el final de la entrevista, se le recordó a Lalín su participación en el negocio petrolero en la provincia de Mendoza. Y él recordó: "Habíamos ganado una licitación que después fue cancelada por intereses de alguien". Ante la repregunta por el nombre de esa persona, respondió: "Y... a los chicos les gustan los 'chupetines'". ¿Alusión a "Chupete" Manzano, empresario del sector?