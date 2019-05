La Volpe cuestionó el estilo de juego del Boca de Bianchi

Ricardo La Volpe, entrenador de Toluca, realizó un análisis de los rendimientos de Boca con los distintos técnicos y sorprendió al opinar del equipo de Carlos Bianchi entre 2000 y 2003.

"Nadie habla de los resultados conseguidos, eh. Bianchi jugaba con Cagna, Basualdo y Serna. No podés decir que ese equipo tenía buen fútbol, ¡con tres 5 de marca! ¿Me están cargando? Tenía jugadores como Riquelme, Palermo y Guillermo, que es otra cosa...", manifestó el DT de Toluca, en diálogo con Fox Sports.

Luego, el Bigotón, que dirigió a Boca en 2006, comparó a Gustavo Alfaro y Guillermo Barros Schelotto, y eligió a su favorito.

"Alfaro te va a dar un orden defensivo. No es culpa de él si le piden goles. Si en los últimos tres partidos, hubo cero goles, es porque está Alfaro. El dirigente tiene que hacer un poco de estudio antes de contratar a un técnico. Guillermo era ofensivo, a mí me gustaba el equipo de Guille. Como aficionado, pago para ver a ese equipo... por el planteo de Alfaro no pago un boleto", sentenció el DT.