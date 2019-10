La vida de la leyenda Gorgodze, luego del Mundial

Mamuka Gorgodze tomará tiempo en su carrera internacional de rugby cuando la campaña de la Copa Mundial de Georgia llegue a su fin después del partido del Grupo D del viernes contra Australia, pero la carrera del club del gigante talismán puede continuar un poco más de lo esperado.

Habiéndose retirado por primera vez del equipo nacional en 2017, una serie de lesiones en el equipo resultó en el retiro de Gorgodze al equipo nacional para RWC 2019.

Permaneció en el club francés RC Toulon durante la fase de preparación de la Copa Mundial de tres meses de Lelos, pero cree que la condición física de la competencia Top 14 en Francia, donde ha jugado desde 2005, significa que llegó al servicio en Japón en excelentes condiciones.

"Los muchachos que pueden jugar Top 14 y sentirse bien físicamente, pueden jugar en la Copa del Mundo, no hay problema".

Es difícil discutir con él cuando consideras sus estadísticas hasta ahora en Japón. 'Gorgodzilla' ha realizado 19 tacleadas con una tasa de éxito del 95 por ciento en sus tres apariciones, la mejor en el equipo de Georgia.

Contra Australia ganará su decimoquinta gorra de la Copa Mundial, llevándolo al nivel de Merab Kvirikashvili para las apariciones de la Copa Mundial de Georgia de todos los tiempos.

Pero si bien su carrera internacional está llegando a su fin, aún no ha hecho un llamado definitivo a su carrera en el club, habiendo declarado previamente que la temporada 2019-20, la última de su contrato en Toulon, probablemente sea la última.

"[Cuando dije eso] tuve muchas lesiones y mi moral estaba baja. Pero este año me siento mucho mejor que el año pasado y el año anterior.

"Si bien no comenzaré a buscar un club yo mismo, si juego bien y alguien me contacta y un club me quiere, estoy listo para discutir".

Sin embargo, Gorgodze sabe que no puede seguir jugando al rugby para siempre, y ha comenzado a considerar la vida después del juego, incluido el regreso a su tierra natal después de más de una década en Francia.

"Primero, quiero regresar a Georgia. Tal vez comenzaré un pequeño negocio, realmente no lo sé todavía. Pero no quiero seguir involucrado en el rugby, al menos por ahora".

Él está convencido de que no quiere entrar en el entrenamiento, desarrollo o administración del deporte, pero no rehuirá el mundo del rugby por completo si llega.

"Si Georgia me necesita para algo, por supuesto que estaré listo para estar junto a ellos y la familia de rugby en Georgia".

"Pero no quiero convertirme en entrenador ni nada de eso. Todavía puedes mantenerte cerca del rugby sin estar directamente involucrado, y así es como me siento por ahora".

Fuera del campo, Gorgodze tiene una hija adolescente y dos hijos, uno de 11 años y el otro solo uno. Él dice que está ansioso por pasar más tiempo con ellos.

"También tenemos dos perros en casa, así que realmente no tengo tiempo para mucho más. Me encantaba cazar, todo tipo de juegos, en Francia y Georgia. Me encantaba cazar pájaros, pero eso ya está terminado. Simplemente no puedo hacerlo más. Me he vuelto muy humano y ya no puedo cazar animales ".

Mirando hacia atrás en su carrera, Gorgodze dice que sus momentos más emotivos en el campo fueron competir en su primera Copa del Mundo en 2007, venciendo a Tonga en la RWC 2015 y recibiendo el premio Jugador del partido contra Nueva Zelanda en el mismo torneo, en la foto a la derecha.

Aquí en Japón, dice que la decepción de perder ante Fiji, uno de los partidos clave que Georgia intentó ganar en Japón, no fue fácil de aceptar, pero que el equipo está motivado para retirarse de manera fuerte contra los Wallabies.

"Australia es un equipo enorme. Todos estamos emocionados y no hay nada que perder. No se puede estar emocionado en un Mundial, pero jugar contra Australia es algo especial".

"Les tengo un gran respeto y estoy ansioso por probar mis músculos envejecidos contra los jóvenes australianos".