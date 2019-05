La tristeza de Oga por dejar Gimnasia

Sergio Oga se ganó el corazón del hincha de Gimnasia. Fue uno de los héroes del recordado ascenso ante Talleres de Córdoba y cada vez que pisó la cancha se fue ovacionado. Pero todo llega a su fin y el Mago se va del Lobo.

Hace unos días le hicieron saber que no sería tenido en cuenta por el cuerpo técnico y ahora deberá buscar nuevos horizontes, si es que sigue jugando profesionalmente al fútbol.

"Tengo mucha tristeza porque uno quería seguir acá en el club. Son decisiones que uno respeta. Voy a ver si sigo, primero tengo que conseguir club", contó en los micrófonos de Dos de Punta. Y continuó: "En el fútbol se vive el momento, el día a día. Me voy triste".

"Me extrañó cuando la semana anterior me dijeron que querían hablar con nosotros, pero esto es así y no me voy enojado con nadie", expresó angustiado. Sobre su futuro señaló: "No voy a jugar acá en Mendoza. Voy a ver para el lado de mis pagos. Me siento identificado con Gimnasia, sería una falta de respeto".

"No se si tengo tanto para jugar, yo pensaba en estar un añito más o dos y quedarme a trabajar en el club. Pero como dije, son decisiones que uno respeta. Me voy pero me llevo el cariño de la gente", cerró.