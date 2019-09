La triste revelación de Gago sobre la final de Madrid

Los estudios de Fox Sports Radio se vistieron de gala hoy para recibir a uno de los mejores jugadores del fútbol argentino. Fernando Gago, actual futbolista de Vélez Sarsfield, se sometió a las preguntas del Pollo Vignolo y compañía.

Relató cómo fue su regreso al fútbol, contó la importancia que tuvo su hijo en su vuelta y reconoció, además de no recordar el partido en sí, que tras la final perdida en Madrid anunció su retiro a los compañeros de Boca:

Les dije en el vestuario que el fútbol había terminado para mi. Así lo sentía y lo seguí pensando hasta marzo".

Y agregó: "La última lesión fue rara. En diciembre estaba operado, pasé unas fiestas sin poder moverme, me perdí las vacaciones y pasé por un proceso de recuperación otra vez. No tenía ganas de volver".

Enseguida, destacó la importancia que tuvo su hijo Mateo en la decisión de volver al fútbol: "El detonante fue mi hijo Mateo. Tiene seis años y me dijo: ¿cuándo vas a volver a jugar que quiero ir a la cancha? Ahí se me llenaron los ojos de lágrimas, me fui solo y me preguntaba cómo hago".

"Cuando nos fuimos de vacaciones pidió un deseo y fue volver a jugar con mi papá al fútbol. Ahí me dijo que tenía que volver a jugar como sea…", cerró.