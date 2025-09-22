Presenta:

Deportes

|

Independiente

La tremenda marca negativa e histórica que puede superar Independiente si no le gana a Racing

Independiente no logra despegar en el torneo Clausura y en el clásico contra Racing podría alcanzar un funesto e inédito récord.

Alejandro Doldán Sánchez

Alejandro Doldán Sánchez

Independiente no levanta cabeza.

Independiente no levanta cabeza.

Fotobaires

Tras un gran primer semestre en el que se ilusionó con volver a ser campeón de Primera División después de 23 años, Independiente no logra levantar cabeza en el segundo. Eliminado de la Copa Argentina y la Sudamericana, aún no ha logrado ganar ni un solo partido en el torneo Clausura y se ubica último en la Zona B.

Son 8 los partidos que lleva sin ganar por la Liga Profesional (11 contando todas las competencias), lo que le costó la renuncia de Julio Vaccari. Luego del empate 1-1 con San Lorenzo, asumió Gustavo Quinteros, que tendrá su debut este domingo en el clásico contra Racing, en el que puede superar una funesta racha histórica.

Te Podría Interesar

Independiente, al borde de su peor arranque histórico

Independiente
Independiente lleva 8 partidos sin ganar en el Clausura.

Independiente lleva 8 partidos sin ganar en el Clausura.

Sucede que si el Rojo no le gana a la Academia en el Cilindro, habrá concretado el peor arranque de su historia, tanto en torneos largos como en cortos. Nunca en sus 120 años de existencia empezó un torneo sin triunfos en los primeros 9 encuentros disputados, cifra que puede alcanzar este fin de semana.

Con el duelo ante el Ciclón, igualó su peor marca histórica con 8 sin ganar. Fue la cuarta vez que alcanzó este número: ya le había pasado en el Apertura 1990 (4 empates y 4 derrotas), el Apertura 1995 (7 tablas y 1 caída) y el Inicial 2012 (4 igualados y 4 perdidos).

La racha actual se compone, por tercera vez, de 4 igualdades y 4 derrotas. En orden cronológico, fue: 2-2 vs Sarmiento de visitante, 1-2 vs Talleres como local, 0-1 vs Gimnasia (V), 0-0 vs River (L), 1-2 vs Vélez (V), 0-0 vs Instituto (V), 0-1 vs Banfield y 1-1 vs San Lorenzo (L). ¿Logrará Independiente cortar esta seguidilla frente a Racing?

Archivado en

Notas Relacionadas