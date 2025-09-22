La tremenda marca negativa e histórica que puede superar Independiente si no le gana a Racing

Independiente no logra despegar en el torneo Clausura y en el clásico contra Racing podría alcanzar un funesto e inédito récord.

Tras un gran primer semestre en el que se ilusionó con volver a ser campeón de Primera División después de 23 años, Independiente no logra levantar cabeza en el segundo. Eliminado de la Copa Argentina y la Sudamericana, aún no ha logrado ganar ni un solo partido en el torneo Clausura y se ubica último en la Zona B.

Son 8 los partidos que lleva sin ganar por la Liga Profesional (11 contando todas las competencias), lo que le costó la renuncia de Julio Vaccari. Luego del empate 1-1 con San Lorenzo, asumió Gustavo Quinteros, que tendrá su debut este domingo en el clásico contra Racing, en el que puede superar una funesta racha histórica.

Independiente, al borde de su peor arranque histórico Independiente Independiente lleva 8 partidos sin ganar en el Clausura. Fotobaires

Sucede que si el Rojo no le gana a la Academia en el Cilindro, habrá concretado el peor arranque de su historia, tanto en torneos largos como en cortos. Nunca en sus 120 años de existencia empezó un torneo sin triunfos en los primeros 9 encuentros disputados, cifra que puede alcanzar este fin de semana.

Con el duelo ante el Ciclón, igualó su peor marca histórica con 8 sin ganar. Fue la cuarta vez que alcanzó este número: ya le había pasado en el Apertura 1990 (4 empates y 4 derrotas), el Apertura 1995 (7 tablas y 1 caída) y el Inicial 2012 (4 igualados y 4 perdidos).