La sorpresa de Gaich por el llamado de Scaloni: "No lo tenía agendado"

El delantero Adolfo Gaich es una de las sorpresas de la lista de convocados que dio a conocer Lionel Scaloni de cara a los amistosos frente a Chile y México del 5 y 10 de septiembre, respectivamente. El delantero del Ciclón tendrá su primera vez con la Selección Mayor y reveló cómo fue que se enteró de la convocatoria.

Para Adolfo Gaich, el llamado de Lionel Scaloni "es un premio" por sus actuaciones con la camiseta de la Selección Argentina. ¡No te pierdas la palabra del delantero de San Lorenzo en #SportsCenter! pic.twitter.com/Xxdjcaprjy — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2019

"Me tomó por sorpresa porque el número de Scaloni no lo tenía agendado, sí lo tenía en otro celular y en este todavía no lo tenía agendado. Cuando me llamó fue una sorpresa muy linda y una alegría terrible", reveló este mediodía en diálogo con ESPN el atacante que viene de conseguir la medalla dorada en los Juegos Panamericanos.

¿Te tomaron de sorpresa, Tanque? Adolfo Gaich confesó en #SportsCenter que Scaloni se comunicó con él para contarle la noticia, pero ¡NO LO TENÍA AGENDADO! entre sus contactos. pic.twitter.com/KnehOXHlLe — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2019

Gaich estaba disfrutando de su domingo libre cuando se enteró de la convocatoria y dio detalles de cómo recibió la noticia, sin ocultar su alegría: "Estaba mirando tele y me llegó el mensaje. Era él que me quería avisar que iba a estar en la lista. Scaloni fue el primero que me llevó a la Selección y enseguida les avisé a mis familiares y amigos", completó el delantero de San Lorenzo.

Adolfo Gaich ya fue dirigido por Lionel Scaloni en la Selección juvenil y el año pasado integró el plantel que ganó el torneo Sub-20 en L'Alcudia, al mando del hoy DT de la mayor.