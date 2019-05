La sinceridad y el fastidio de Coudet por la eliminación

Lo que se dio este martes en el Cilindro de Avellaneda fue insólito, pero también fue entendible si se tiene en cuenta que el campeonato terminó hace varias semanas. En Racing-Tigre, donde el Matador eliminó al último campeón, los seis cambios que hubo fueron todos por lesiones.

Después del encuentro, Eduardo Coudet se mostró muy caliente con los organizadores de la Superliga y apuntó contra el calendario. "No tenemos más nafta. Los equipos estamos jugando un torneo para ver a quién se le rompen más jugadores", remarcó.

Después, amplió: "Es un torneo atípico este, es la primera vez en 25, 26 años, salvo por aquel torneo Centenario que se jugó con pibes y que me tocó estar, desde el 92, 93, que no se hace un torneo después de terminar otro. Nosotros tendríamos que estar de vacaciones, tranquilos, pero nos tocó esta responsabilidad. Hicimos lo que pudimos, no les puedo exigir más a estos jugadores".