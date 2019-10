Luis Scola, el último jugador símbolo de la denominada "generación dorada" del seleccionado argentino de básquebol, reconoció hoy que si el equipo no hubiera clasificado para los Juegos de Tokio 2020 habría concluido su carrera tras el último Mundial de China.

En conferencia de prensa, tras ser presentado como nuevo jugador del Olimpia Milán de Italia, consideró que la propuesta del equipo milanés le pareció "la más ilusionante" para seguir compitiendo.

"No voy a seguir jugando mucho tiempo, estoy en el tramo final de mi carrera. Si no nos hubiéramos clasificado para los Juegos me habría retirado, era una decisión que tomé antes del Mundial", afirmó Scola, según un despacho de la agencia EFE.

"Hablé con mi familia y fueron los primeros en animarme a seguir. He tenido muchas opciones y Milán me pareció la mejor", comentó.

El ala pivot argentino, que jugó la final del Mundial de China Argentina perdió ante España, aseguró que tenía ganas de trabajar con el técnico Ettore Messina.

"Conozco la historia de este equipo, me gustan los desafíos y acepté uno que me parecía divertido. Pero uno de los factores determinantes fue Messina. Quería jugar para él, en el pasado nunca se dio la oportunidad", explicó.

Scola volverá a competir en la Euroliga, que no disputa desde 2007, y destacó que ese torneo "ha crecido tremendamente" en los últimos años.

"Dejé la Euroliga hace trece años y desde entonces ha crecido tremendamente, tanto a nivel de juego como a nivel de lo que hay a su alrededor. Creo que se está acercando a la NBA. Necesitaré un tiempo para adaptarme, pero no creo que haya problemas", aseguró.

El jugador, nacido en Buenos Aires en 1980, llegó a Milán tras jugar las últimas dos temporadas en el Shanxi Zhongyu y en el Shangai Sharks chinos y lucirse con un promedio de 17.9 puntos y 8,1 rebotes en el último Mundial.

Scola comenzó su carrera en Ferro Carril Oeste y de allí se marchó a España, donde jugó en el Baskonia de Vitoria y con el que conquistó dos ligas, tres Copas del Rey y dos Supercopas. En la NBA compitió entre 2007 y 2017 para Brooklyn, Toronto, Indiana, Phoenix y Houston.