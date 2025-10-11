La revelación de César Rigamonti, el héroe del ascenso de Gimnasia, sobre los penales: "Le dije a los chicos que..."
César Rigamonti atajó dos disparos en la tanda, en la que Gimnasia se impuso 3-0 sobre Madryn y ascendió a Primera División.
¡Gimnasia es de Primera! Este sábado en cancha de Platense, coronó una gran temporada en la Primera Nacional 2025 en una final para el infarto frente a Deportivo Madryn y se quedó con el ascenso a la Liga Profesional de Fútbol al imponerse 3-0 en los penales tras igualar 1-1 en el partido.
La gran figura de la tanda y el héroe de la jornada fue César Rigamonti. El 1 contuvo los primeros dos disparos del Aurinegro, ejecutados por Federico Recalde y Nicolas Mana, condicionando así a Diego Crego, que falló su remate. Como el Lobo no erró, todo terminó muy rápidamente.
Las declaraciones de César Rigamonti
"Hablando en la semana con los chicos, les dije que íbamos a empatar, que íbamos a ir a penales y que iba a ser la figura", reveló el arquero de 38 años en medio de los festejos, en diálogo con el móvil de TyC Sports. "Lo tengo anotado en un papel", aseguró.
"Quiero agradecer a mi familia, que no la tuve cerca físicamente, pero son de fierro", destacó a continuación. Y reconoció: "Fue un año duro, me tocó sufrir lesiones, pasar momentos feos, pero gracias a Dios pude coronarlo de esta forma".
"Soñé con esto y se lo dedico a mi viejo. Sé que está ahí arriba y estas lágrimas son de él. Siento una felicidad plena, porque sé que el nos llevó a la final y al ascenso", concluyó Rigamonti, muy emocionado y con una sonrisa de oreja a oreja.