La revancha con River, su salida de Boca y su futuro en el club: Serna, mano a mano con MDZ

Mauricio "Chicho" Serna, ídolo de Boca, visitó la provincia de Mendoza en el marco de la cena anual de la Peña Martín Palermo y tuvo un mano a mano con MDZ para hablar de todo: el presente de Boca, la revancha ante River por la semifinal de la Copa Libertadores, su salida del club y su sueño de dirigirlo algún día.

-No es la primera vez que venís a Mendoza y que recorrés el interior del país, ¿cómo te recibe la gente después de tanto tiempo?

-Primero, soy una persona feliz y creo que jugando al fútbol y defendiendo la camiseta de Boca di todo. La defendí como correspondía y hoy, después de tantos años, la gente sigue brindándome cariño. Ese respeto, ese afecto por donde quiera que voy siempre, un beso, un abrazo, una foto, es al final el premio a todo lo que hice. Soy un privilegiado porque sigo recorriendo el país y la gente sigue disfrutando de mi presencia. Nosotros somos privilegiados porque con muy poco logramos sacarle una sonrisa a la gente.

¿Pensás que es poco para la gente la alegría que puede darle un futbolista?

-Para la vida es poco realmente. Con extenderle la mano, la gente tiene un ratito de felicidad y lograr eso en otra persona hoy es muy difícil.

-Contame alguna retribución de la gente que te haya sorprendido...

-Siempre me sorprenden, la gente de Boca no tiene límites. Me cruzo con muchas familias que a sus hijos le ponen Mateo en honor al mío. Hay gente que dice "Maradona, Chicho y mi mamá", por decir algo que me sorprende.

-Hay personas que te ponen por encima de Diego en el ránking de ídolos del Xeneize...

- El fútbol, al final, es sobre gustos y la vida también es así. Hoy nos atrevemos a discutir el tema "Messi o Cristiano Ronaldo". La pasión y el afecto del hincha de Boca es muy grande, muy placentero y eso me llena de felicidad.

-Cristian Pavón, sobre su último momento en Boca, declaró que se sentía aturdido y que fue una de las razones por la que se fue ¿Vos alguna vez viviste una situación similar?

-El día que decidí irme de Boca, soy yo quién tomó la decisión y en ese momento no tenía tranquilidad, no tenía paz. Donde quiera que me movía siempre me encontraba con mucha gente y entonces cero paciencia, cero tolerancia y seguramente eso me empujó a tomar la decisión, que yo sabía que me estaba equivocando. Pero la vida es cuestión de toma de decisiones. Es difícil cuando uno se va de Boca porque uno nunca sabe si algún día puede volver...

-¿Te gustaría volver a Boca?

-Yo sigo estando en el club. En este año estoy vinculado de alguna manera al fútbol senior...

Chicho Serna, mano a mano con mdz

-Digo, en un puesto de "toma de decisiones"...

-Si, me encantaría. Seguramente con otra visión, con la pasión, uno podría aportar mucho.

-¿Crees que Boca está en una situación negativa? ¿Cómo definirías su presente?

-Si mirás los resultados, Boca viene de ser bicampeón, en las últimas Copas fue semifinalista, en la última Libertadores jugó la final, jugó finales en campeonatos locales y las perdió. Uno dice "pero bueno, un equipo que siempre juega finales no tiene por qué estar aburrido, triste o no tiene casi por qué reprocharse".

Chicho SERNA, JUNTO CON EL PATRÓN BERMÚDEZ Y OSCAR CÓRDOBA

-Pero cuando esos títulos lo perdés ante tu rival, el cual siempre estuvo abajo de uno, lo digo por la estadística y no por soberbia, uno empieza a hacerse un montón de preguntas que generan inquietudes. Pero algún día volverá todo a la normalidad...

-Te llevo al partido del martes por la semifinal de la Copa Libertadores, ¿te gustaría jugarla?

-No tuve la fortuna de jugar una final contra mi eterno rival, pero me hubiera encantado realmente, como siempre lo hice, dando todo.

-Dijiste que ves difícil que Boca de vuelta el resultado, pero que tenés fe, ¿en qué se basa esa fe para que las cosas cambien en la Bombonera?

-Así lo manifesté y así lo sigo pensando. River es un gran rival que ha hecho las cosas muy bien. En los últimos cuatro años, no más, supo jugarle a Boca y lo superó. Pero algún día todo se termina, quién te dice que sea este martes...

-Algunos hablan de que esta superioridad de River comenzó en Mendoza con la final de la Supercopa y que desde allí Boca quedó estancado y que con la final en Madrid se acentuó, ¿vos decís que esto son rachas, que esto va a cambiar?

-Si, son rachas y va a cambiar. Tengo la fe de que sea el martes el quiebre de todo. Sabiendo, por supuesto, que es muy complicado, todas las apuestas están contra nosotros, pero confío en que se puede dar vuelta.

-Te presento dos escenarios: el primero, Boca finalista de la Libertadores, ¿cómo se levanta el jugador el miércoles?

-Feliz y convencido de que tiene que prepararse para lo que sigue para ser Campeón de América.

-Y segundo, un escenario con el resultado adverso para el Xeneize...

-Triste, pero igual sale el sol. No hay que "tirarse al tren" por un resultado.

-Hay jugadores que no superan un momento así, de hecho se fueron varios después de la final en Madrid...

-Si, y otros que se tendrán que ir y otros que tendrán que volver. Así es el Mundo Boca: los grandes equipos siempre tienen esas situaciones muy presentes. Si ganan algunos jugadores se van a otros clubes porque se valorizan mucho, pero si pierden piden que todos se vayan. No hay una regla exacta.

-¿Te ves como técnico de Boca en algún momento?

-Ojalá, me estoy preparando. Me falta un año y tengo la intención de completarlo y algún día, si estoy para eso, quiero tener la oportunidad.

-¿Un mensaje final para el hincha de Boca?

-Que tengamos fe, que pensemos que se puede. Un partido de fútbol no es la muerte, hay cosas muchos más importantes en la vida. Mas allá del resultado, hay que salir a trabajar como todos los días. Siempre sale el sol.