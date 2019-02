La respuesta de Gallardo a Angelici por su provocativo comentario

Marcelo Gallardo brindó su acostumbrada conferencia de prensa antes de los partidos y esta vez debió responder sobre los dichos de Daniel Angelici, que le bajó el precio a la final de la Copa Libertadores y remarcó que el club de Núñez descendió y Boca no. "Lo que haya dicho Angelici no me genera nada", arrancó el "Muñeco".

"Los hinchas de River estamos viviendo un momento de satisfacción total que no se va a borrar nunca y que viene a cada momento en el recuerdo", agregó Gallardo y completó: "En cada momento del día el hincha de River recuerda la final con una sonrisa en la cara".

Sobre la pérdida de categoría que sufrió River en 2011, el DT también no dejó lugar a dudas: "No nos vamos a tener en el pasado. Eso ya lo superamos, ni si quiera nos duele. Esto que pasó a fin de año supera todo".