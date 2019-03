La reacción de D'Alessandro al saber que no será titular

El delantero Andres D'Alessandro admitió que el entrenador de Internacional de Brasil le dijo que no jugará todos los partidos, como sucedió en 2018, y que "al evolucionar como atleta y persona" ahora toma esa circunstancia con calma.

"Hablé mucho con el entrenador Odai y mi situación en Inter es como la del año pasado, es decir, soy un jugador más y no jugaré todos los partidos. Algunas veces entraré y otras no y eso no cambia mi actitud. Evolucioné como atleta y persona y en esta etapa de mi carrera entiendo todo de otra manera", dijo el ex jugador de River y San Lorenzo.

D'Alessandro, quien es un ídolo en el club de Porto Alegre, en donde fue campeón de América, se refirió también a las críticas que recibe por su estado físico.

"Yo nunca marqué demasiado, ni fui rápido ni fuerte. Tengo 38 años y mi físico es diferente, no soy aquel pibe de 25 años que jugaba tres partidos por semana. La que tiene que correr es la pelota y no esperen que corra 50 metros a toda velocidad", avisó.