Cristiano Ronaldo explicó, en una entrevista para la cadena lusa TVI, que llevó su mayor hijo al primer lugar donde vivió y cohabitó con su compañero de equipo Miguel Paixao.

"Fui con Paixao y con Cristiano Jr. y entramos a la habitación donde me hospedaba. Y mi hijo se volvió y me dijo: 'Papá, ¿tú viviste aquí?'. Él no se lo podía creer", reveló la estrella de Portugal.

Y agregó: "Me hacía ilusión que viera dónde crecí. Él ya conocía Madeira y la residencia Marques de Pombal. Subió conmigo y allí estaban las mismas personas que vivían por entonces", aseveró.

El objetivo del deportista de 34 años, actual figura de la Juventus, es que su hijo sepa que todo no se consigue con facilidad en esta vida y para que uno llegue al éxito debe esforzarse al máximo.

"Los niños piensan que todo eso cae del cielo. Es por eso que siempre intento transmitirle que con talento no te llega. Con trabajo y dedicación puedes conseguir todo aquello que quieres hacer", sentenció.