La provocadora frase de Dibu Martínez sobre el triunfo de Ecuador que generó revuelo: "Para ganarnos, nos tienen que..."

Emiliano Martínez habló tras la derrota de la Selección argentina y lanzó una provocadora frase sobre la victoria de Ecuador que generó mucha polémica.

En su último partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, la Selección argentina de Lionel Scaloni no hizo pie en Guayaquil y terminó cayendo por la mínima ante la Ecuador de Sebastián Beccacece gracias a un dudoso penal que cobró el árbitro del encuentro, Wilmar Roldán, a través del VAR, y que le permitió a Enner Valencia estampar el 1-0 en la última jugada del PT.

Tras el final del partido, quien salió a hablar para los medios fue Emiliano Martínez. El Dibu, uno de los puntos altos en la derrota, no se fue para nada conforme con el arbitraje del colombiano y disparó con munición pesada contra él: "La expulsión puede ser, pero el penal es una disputa: él (Preciado) va contra Tagliafico y nos cambia el partido. Sabemos que los referís afuera de casa siempre nos complican un poco más", sentenció.

La frase provocadora del Dibu Martínez sobre la victoria de Ecuador Siguiendo por el mismo tema y previo a hablar para los medios argentinos, el Dibu pasó por el micrófono de la transmisión oficial del partido y allí lanzó una provocadora frase sobre la victoria de Ecuador, que generó mucha bronca en los hinchas y la prensa y la consideraron soberbia: “El árbitro no se lo que cobró. Fue una disputa normal, pero bueno ya está. Para ganarnos nos tienen que ganar así”.

La provocadora frase del Dibu Martínez sobre el triunfo de Ecuador que generó revuelo (Créditos: TyC Sports)

El análisis de Emiliano Martínez sobre la derrota y el balance de las Eliminatorias Por otro lado, Emiliano Martínez fue muy autocrítico tras la caída de la Selección argentina: "La sensación es amarga, hicimos una gran eliminatoria. Clasificamos hace mucho tiempo, ganábamos los partidos compitiendo igual", expresó el número 23.