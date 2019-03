La polémica frase de Holan sobre los arbitrajes

Ariel Holan, director técnico de Independiente, consideró hoy que si Marcelo Gallardo, DT de River Plate, se queja de los fallos de los árbitros, el equipo de Avellaneda entonces está "al horno".

“La verdad es que si él se queja del arbitraje, ¿Qué tenemos que decir nosotros? Estamos al horno...”, expresó Holan en conferencia de prensa, consultado por el malestar en River porque no le dieron tres penales en los últimos dos partidos. "Hemos tenido fallos muy desfavorables últimamente", fue la declaración de Gallardo.

El DT explicó: "aunque uno se enoje mucho en el momento, el juez se puede equivocar porque es humano. Además nadie discute la honorabilidad de ellos. Me parece que la tecnología de la FIFA ya tiene que estar en la Superliga. Todos nos sentiríamos mucho más seguros si estuviese a disposición".

"Independiente tiene que ir con la guardia alta al Monumental. Todos queremos que sea un arbitraje más justo", concluyó sobre el tema el entrenador del "Rojo", que el domingo visitará a River en el Monumental por la 23ra. fecha de la Superliga.

#HalconesYPalomas | Ariel Holan habló en conferencia en la previa del partido ante River y afirmó: "Todavía no tengo el equipo confirmado". pic.twitter.com/wjMX9743wB — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 15, 2019

Holan advirtió: "todavía no tengo el equipo confirmado. Manejamos distintas alineaciones y pueden ser una alternativa. Hoy es prematuro decir que vamos a jugar con un esquema, lo vamos a definir mañana".

Con respecto a Pablo Pérez, ex Boca Juniors, y la posibilidad de que no sea bienvenido en el estadio Monumental, el técnico consideró que "es un excelente profesional que ahora va con la camiseta de Independiente. No hablé especialmente de que jugará en cancha de River, pero hablo constantemente con él y con todos los jugadores. Puede ser que en el estadio haya cierta predisposición contra él pero es fútbol".

Por otra parte, en referencia a Sergio Aguero y un hipotético regreso del goleador de Manchester City, Holan subrayó: "no necesita ni que le digamos que tiene las puertas abiertas. El Kun es Independiente y sería extraordinario que vuelva".

Independiente enfrentará a River, en el Monumental, el próximo domingo a las 17.45, con arbitraje de Patricio Loustau.

Si bien no dio el equipo, Holan podría probar con una línea de cinco defensores, teniendo en cuenta que Fabricio Bustos ya cumplió la fecha de suspensión y que Nicolás Figal lo conformó con su rendimiento.

El delantero Silvio Romero casi descartado para ser titular porque aún no recuperó su mejor forma física; mientras que Martín Benítez o Francisco Pizzini acompañarían al delantero paraguayo Cecilio Domínguez en el ataque.

Por lo tanto, el probable equipo de los 'rojos' sería con Martín Campaña; Bustos, Figal, Alan Franco, Guillermo Burdisso y Juan Sánchez Miño; Pablo Pérez, Nicolás Domíngo y Pablo Hernández; Benítez o Pizzini y Domínguez.