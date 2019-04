La polémica confesión de Ruggeri sobre el doping de Maradona en el '94

Pasaron 25 años, pero todavía sigue viva la imagen de la salida de Diego Maradona de la cancha de la mano con una enfermera que lo llevaba a realizar el doping luego de vencer 2 a 1 a Nigeria en la Fase de Grupos del Mundial de Estados Unidos 1994.

"No me drogué, me cortaron las piernas", dijo Diego Maradona el 30 de junio de 1994, cinco días después de aquel cotejo ante los africanos que sería su último partido en una Copa del Mundo.

En ese momento, se informó que se había detectado que su análisis de orina había dado doping positivo por efedrina. Y fue sancionado por Fifa.

Este viernes, el exfutbolista de la selección argentina Oscar Ruggeri, compañero de Diego en ese Mundial, contó detalles secretos de aquella sanción.

Lo hizo en el programa “90 Minutos” de Fox Sports, que conduce Sebastián Vignolo.

Allí, Ruggeri aseguró que Maradona fue “entregado por Grondona” ante la Fifa.

“¿Lo entregaron a Maradona? No tenemos pruebas. Pero olvídate… Promocionaron el Mundial con Maradona y después lo sacaron. Nosotros éramos campeones, le ganamos a todos. Grondona era cómplice. No sospechamos que lo entregaron, hablábamos todas las noches de eso. Diego lloraba todas las noches. El grupo estaba triste, estábamos tristes porque sabíamos que nos sacaban a un tipo fundamental, era nuestro capitán, importantísimo. Algo pasó, entregaron, algo pasó, intercambiaron... No tengo pruebas”, dijo Ruggeri.

Y fue más allá: “Era tal el descontrol que había, no sabíamos la hora de comer, se descontroló todo. De golpe. Ese día que sale, que nosotros vamos a entrenar y lo veo a Diego sentado en un palo solo. Rarísimo. Todavía no se sabía. Estaba tirando que era Sergio Vázquez el doping. Sergio decía, yo no tomé nada”.

“Me voy, me siento con él (con Diego). Le digo, ‘¿Que pasa?’. ‘Estoy al horno, me sacaron del Mundial’. Le digo por qué. ‘Ahora viene Grondona les va a hablar, estoy afuera, me cagaron’. Así me enteré, a pesar de que había algunos comentarios. No estaba confirmado, nadie decía nada. Ahí nos enteramos, en la cancha”, agregó “el Cabezón”.

