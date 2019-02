La nueva Copa Davis ya tiene su fase final

👏Congratulations to the 18 nations going to the #DavisCupMadridFinals



🇭🇷Croatia🏆

🇫🇷France🥈

🇪🇸Spain🥉

🇦🇷Argentina🥉

🇺🇸USA🃏

🇬🇧Great Britain🃏



QUALIFIERS

🇦🇺Australia

🇧🇪Belgium

🇨🇦Canada

🇨🇱Chile

🇨🇴Colombia

🇩🇪Germany

🇮🇹Italy

🇯🇵Japan

🇰🇿Kazakhstan

🇳🇱Netherlands

🇷🇺Russia

🇷🇸Serbia