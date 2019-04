La mujer de Armani publicó un mensaje sobre el futuro del arquero

¿Franco Armani se va de River? El rumor comenzó a correr con tamaña fuerza que su esposa, Daniela Rendón, tuvo que salir a aclararlo en las redes sociales, luego de que quedara en el centro de la polémica por un supuesto pedido para que el arquero abandonara el club "millonario".

Comunicado Oficial

En general prefiero evitar los medios de comunicación, pero viendo noticias sin sentidos sobre mi, solo tengo esto por decir:

Estoy muy feliz de estar acompañando a mi esposo en este momento de su carrera, como lo he hecho desde hace ya 9 años. Ahora en su país que también se ha convertido en el mío, donde me han abierto las puertas, me han tratado muy bien y siempre me han demostrado su cariño.

Desde que la información se volvió un negocio "la verdad" dejó de ser importante y nuestra vida privada un foco de rumores y es por esto que, aclaro: donde mi esposo es feliz yo también lo soy, siempre hemos sido un equipo dentro y fuera de su profesión".

Mientras tanto, Franco Armani continúa con la etapa final de la recuperación del desgarro en el bíceps femoral derecho. En los últimos ejercicios aumentó las cargas de trabajo y todo indicaría que esta semana tendrá el alta. De esta manera, el arquero podría reaparecer este miércoles en Salta, en el encuentro por Copa Argentina ante Argentino de Merlo.

En ese encuentro, el "Millonario" sufrirá una ausencia de peso: Javier Pinola no podrá estar debido a que debe una fecha de suspensión por haber sido expulsado en la semifinal ante Gimnasia de La Plata en la edición pasada del certamen federal. Esto obligará a Gallardo a hacer modificaciones en la defensa, la cual podría formar con Gonzalo Montiel, Robert "Sicario" Rojas, Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada. De esta manera, el uruguayo se cambiaría de banda y jugaría por la izquierda.

Por su parte, Ezequiel Palacios jugará unos minutos en Salta para que vaya tomando ritmo y el "Muñeco" presentará a su mejor formación para que los habituales titulares ganen ritmo de cara al partido del 24 ante Palestino, por la Copa Libertadores. El posible 11 que podría salir en el certamen más federal del país sería con Lux o Armani; Montiel, Rojas, Martínez Quarta, Angileri; Nacho Fernández, Enzo Pérez, Zuculini o Ponzio, De La Cruz; Suarez y Pratto.