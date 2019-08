La Liga Rivadaviense aplicó sanciones ejemplares a cinco jugadores

El Tribunal de Disciplina de la Liga Rivadaviense de Fútbol sancionó duramente a cinco futbolistas del club La Libertad que agredieron a un árbitro en las instancias finales del torneo Apertura.

Con penas que van desde los seis meses hasta el año de suspensión, la Liga castigó a los jugadores que el 25 de julio pasado, en la semifinal del torneo Apertura que terminó ganando Montecaseros, agredieron al árbitro Leonardo Mercau y al línea Carlos Amaya.

Los sancionados son Mauricio Domínguez, Fabricio Jil y Facundo Domínguez con seis meses de suspensión; Gustavo Cabrera deberá cumplir una pena de siete meses sin jugar; y, finalmente, Damián Cabrera fue suspendido por un año. En todos los casos, la suspensión es para torneos oficiales organizados por la Liga Rivadaviense. El club fue multado con $5.000.

José Pipo Álvarez, presidente de la institución, explicó a MDZ que "no queremos que los jugadores, que son los protagonistas, incurran en situaciones violentas".

Además, Álvarez agregó que "hay jugadores que no admiten resultados deportivos y salen a armar lío, le pegan al árbitro, le pegan a los rivales. Los jugadores violentos no pueden estar si no entienden esto como un deporte en el que se tienen que respetar las reglas".

Finalmente, el Tribunal de Disciplina también informó que hay un pedido para desafiliar al club Juventud Unida por una bandera ofensiva la Liga Rivadaviense y sus dirigentes. El club fue emplazado a presentar su descargo y/o dé a conocer a los artífices de los hechos antes de las 20.30 del próximo martes.