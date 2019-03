Independiente Rivadavia no pudo festejar ante su gente, que se fue conforme pese a no poder ganar teniendo en cuenta que no se jugó bien, sufrió por momentos y generó menos de lo que suele generar. Del otro lado estuvo el puntero del certamen, y por eso también, la unidad sumada seguramente terminará siendo valiosa.

El partido tuvo un trámite parejo, ambos equipos buscaron en todo momento abrir el marcador y ambos supieron defender sus arcos de manera más que efectiva.

La oportunidad más clara fue para Sarmiento, cuando a los 20' del complemento Nicolás Miracco disparó un penal que Aracena detuvo para mantener el cero en su arco.

Así, los de Junín se ubican primeros en la tabla con 38 unidades, seguidos por Nueva Chicago, que con un partido menos suma 36. Independiente se posiciona séptimo, en puestos del reducido para el segundo ascenso.

En la próxima jornada, el Azul jugará ante Brown de Adrogué mientras que el puntero del campeonato deberá hacer valer su posición ante Quilmes en Junín.