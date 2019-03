La Lepra, conforme con el punto porque “dejó todo”

Si bien cuando se juega de local solamente cabe en la cabeza la idea de cosechar un triunfo, anoche Independiente Rivadavia terminó mirando con buenos ojos la igualdad 0 a 0 obtenida ante Sarmiento de Junín. Pero esa valoración no fue porque la sacó barata, sino todo lo contrario. Es que la Lepra fue tan protagonista como el líder indiscutido de la categoría, ya que le peleó el partido, lo sostuvo, pudo sacar diferencias y terminó arrinconándolo contra su arco.

Por otro lado los jugadores dieron el 110% en este partido porque el rival lo exigía y una muestra de que el equipo dejó todo fue que ni bien el juez pitó el final varios futbolistas Azules cayeron agotados en el césped tratando de recuperar fuerzas. Terminaron vacíos, sin más nada que entregar y cuando un jugador llega a esa situación valora la tarea realizada dentro del campo de juego.

La hinchada ovacionó al equipo.

Ese fue el mensaje que partió desde el vestuario. Los jugadores reconocieron el sacrificio y el trabajo que realizaron ante el puntero del torneo y coincidieron en que faltó precisión en los metros finales. “La verdad que dejamos todo pero lamentablemente no logramos estar finos en la definición. La actitud del equipo fue increíble y como he dicho es nuestra bandera”, comenzó Cristian Aracena.

Sobre la posibilidad de cumplir el objetivo de clasificar, el Pity comentó: “Estamos para pelear, nuestra meta es entrar en el reducido con nuestras limitaciones y dejando todo. Tenemos un plantel corto y pasamos situaciones difíciles pero sabemos que para estar arriba hay que pelear”.

El Pity fue homenajeado por la lepra.

Claro que el capitán también se refirió al homenaje que le hizo el club por cumplir 100 partidos y a la ovación que recibió por parte de los hinchas: “Muy emocionante, cumplir 100 partidos es algo que me da felicidad porque lo hago en un club que me abrió las puertas, que me dio la posibilidad cuando más lo necesité y estoy agradecido”.

Otro que también valoró la igualdad fue Nicolás Dematei: “Falto el gol solamente porque lo buscamos por todos lados y tuvimos algunas claras pero no fuimos finos. Hicimos un buen trabajo y el equipo dejó todo”.

“De local y de visitante tratamos de ser protagonistas y creo que hoy (por ayer) pudimos serlo. Este es un campeonato parejo y cualquiera le puede ganar a cualquiera”, siguió el lateral.

Por su parte Lautaro Disanto analizó: “Fue un partido completo con mucha dinámica e intensidad y solo faltó el gol, así que tal vez nos quedamos con un sabor amargo porque fuimos superiores a ellos y dejamos todo pero no pudimos ganar en casa”.