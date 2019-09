Matko Miljevic se hizo familiar en La Paternal y de a poco se empieza a escuchar en la Superliga. El juvenil de Argentinos, con un nombre que de inmediato llama la atención, viajó a España para jugar el torneo Cotif L'Alcudia con la Selección Argentina Sub 18 pero el nacido en Estados Unidos tiene otro ofrecimiento a nivel selecciones.

"Solo viví un año en Estados Unidos, así que soy más argentino. Jugué algunos partidos en el Sub 16 de EEUU pero todavía no decidí el tema de la nacionalidad, porque me llamaron también de la Selección de Croacia, por mi abuelo", confesó este mediodía en Pasión Paternal.

#AAAJ - Matko #Miljevic: "Nací en Estados Unidos, solamente estuve un año allá, así que soy más Argentino. Jugué algunos partidos en EEUU en el sub 16 pero todavía no decidí el tema de la nacionalidad, porque me llamaron también de la selección de Croacia (por mi abuelo)" — Pasión Paternal (@PasionPaternal) September 3, 2019

En el Bicho asoma como el reemplazante de Alexis Mac Allister y Miljevic asegura que eso no significa una presión: "La verdad que me llena de orgullo que me comparen con él. Me motiva más, pero estoy tranquilo. Soy chico y quiero ganar algo con Argentinos, porque me formó como jugador".