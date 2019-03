Matías Morla, abogado de Diego Maradona, confirmó este viernes que el "10" tiene tres hijos más en Cuba y los reconocerá como tal. "Son tres con los que yo hablo", detalló y agregó que los tuvo con dos mujeres.

La noticia, obviamente, causó revuelo y la primera en expresarse tras el anuncio fue Gianinna Maradona a través de su cuenta de Instagram. "Faltarían tres para el equipo de 11. ¡Tú puedes hacerlo", ironizó quien actualmente no tiene una excelente relación con su padre ya que él afronta causas judiciales con Claudia y la diseñadora de moda apoya a su madre.

Giannina, posteo

Al publicar la frase, los medios buscaron su palabra y en el programa conducido por Ángel de Brito, "Los Ángeles de la Mañana", revelaron unos chats de whatsapp que intercambiaron con la joven con quién luego se comunicaron: "Quería hablar para que me dejen de quemar el teléfono porque no está bueno. No quiero opinar más, es algo que no tengo ni idea".

"Yo no soy la mamá de los nenes en cuestión, entonces, no puedo saber nada. Ya aprendí que si yo no soy la persona que tuvo esos hijos no puedo opinar de nada, ni creer en nadie", agregó y disparó: "Ya no me sorprende nada. Me sorprende que sea algo mediático y que no se pueda resolver de otra manera, más si es desde el amor, y no su abogado en un programa de televisión".

"Últimamente con mi papá no se puede sostener un diálogo. Hoy me puede decir una cosa y mañana otra. Es el día a día", cerró.