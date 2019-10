La insólita frase de Crespi: "Anoche ganamos, Boca nunca fracasa contra River"

Luego de la derrota ante River por la semifinal de la Copa Libertadores, a Boca se le aproximan las elecciones y Juan Carlos Crespi, candidato a vicepresidente por el oficialismo, habló y se refirió a la eliminación ante su clásico rival.

"Boca tiene demasiada gloria para pensar que esto es un fracaso, y no somos llorones. Creían que nos iba a superar y no nos superó, se quejaban de que allá no sé qué y el equipo chico fue River porque hizo tiempo y todo eso", dijo en el programa Sportia de TyC Sports.

Y agregó: "Anoche ganamos, no fue un fracaso. Boca nunca fracasa contra River. El hincha tiene que estar contento. Nosotros no le pegamos a los jugadores ni prendemos fuego la cancha".

Además, le apuntó al VAR: "Boca tiene demasiadas copas, triunfos y éxitos como para creer que porque quedamos afuera hemos fracasado. En cuatro o cinco meses estaremos de nuevo en una semi o final".

"El VAR busca hormigas. La mano de Mas ni van al VAR y no ven el codazo de Pinola apenas empezado el partido. Si ponen siete u ocho cámaras, tenemos mil cosas de hormigueros en las áreas", cerró.