Costas le envió un mensaje a todos los fanáticos de la Academia a horas de que el equipo se vaya a concentrar pensando en la vuelta ante el Mengao.

La inicativa que tomó Gustavo Costas con los hinchas de Racing a días de la revancha frente al Flamengo

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, convocó a los hinchas a realizarle una despedida al plantel, en la previa de la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores. El DT pidió que la gente se reúna este lunes a las 19:00, para darle apoyo al plantel actual, que “deja la vida por los colores”.

“La Academia” recibirá al Flamengo brasileño el próximo miércoles 29 de octubre a las 21:30, en una serie en la que el equipo de Avellaneda se encuentra perdiendo por 1-0 y deberá remontar para jugar la final de la Libertadores.

Con la mirada puesta en jugar la segunda final de Copa Libertadores de la historia del club, el entrenador de Racing pidió que el hincha acompañe al plantel antes de que los mismos comiencen la concentración.

Costas convocó una despedida para el plantel de Racing antes de la revancha frente a Flamengo Embed - La inicativa que tomó Gustavo Costas con los hinchas de Racing a días de la revancha frente al Flamengo La convocatoria es organizada para este lunes a las 19:00, antes de que el plantel viaje a Pilar para realizar la concentración, y fue promocionada por el DT, quien afirmó que si están “todos juntos” pueden “lograr el sueño que buscamos tantos años”.

Racing se encuentra ante una oportunidad única en su historia, siendo el vigente campeón de la Copa Sudamericana y con grandes chances de jugar la final del máximo certamen continental en este año.