La increíble recuperación de un jugador de Tonga

El jugador de Tonga, Nasi Manu, asegura que estar en la Rugby World Cup 2019 es “emocionante y surrealista”, tras su extenuante recuperación de un cáncer testicular. Luego de conocer el diagnóstico, el octavo no jugó para su club italiano Benetton Rugby la pasada temporada. Tuvo una cirugía para remover un crecimiento anormal, que le demandó meses de quimioterapia.

"Tuve lágrimas desde aquel momento. No creo que nadie sepa por todo lo que tuve que atravesar para llegar aquí", aseguró Manu el jueves en la ceremonia de bienvenida, donde fueron presentados los caps para el plantel tongano por Brett Gosper, CEO de World Rugby.

"No solo la cirugía y la quimioterapia, sino también la batalla física para ponerme lo suficientemente bien en forma", agregó.

Manu fue cauteloso acerca del partido inicial de Tonga contra Inglaterra en el Sapporo Dome, el domingo. "Probablemente haya más (lágrimas), pero espero que no. Necesito tacklear a algunos hombres grandes y llorar puede ser visto como un signo de debilidad”, reconoció.

"No quiero pensar tanto por lo que vendrá. Estuve tan orgulloso y emocionado de ser elegido como capitán para nuestro primer partido en la Pacific Nations Cup (el mes pasado) y luego dos días después me rompí un músculo pectoral en el gimnasio por lo que no pude jugar”, agregó.

La esposa de Manu y su hija de dos años están volando para las primeras dos semanas del torneo. Muchos otros también le han ofrecido ayuda e inspiración. "Todos los médicos obviamente – fue enviado a lo mejor de lo mejor en Milán – Aaron Cruden, y todos mis compañeros de Benetton". El neozelandes Cruden padeció el mismo problema a los 19 años y salió adelante obteniendo luego 50 caps para los All Blacks. "Estaba bastante bajoneado cuando me enviaron un video (sus compañeros de Benetton) con sus cabezas afeitadas. Cuando pude asistir a un partido todavía estaba bastante enfermo. Fui a los vestuarios luego y fue un momento muy especial que siempre recordaré. Especialmente porque ganaron en el ultimo minuto”, dijo.

"Hablé con Aaron sobre su experiencia y me dio esperanzas. Pero soy un hombre religioso y también recé. Estuve preparado para lo peor, pero esperanzado por lo mejor. El día que me dijeron que tenia cáncer, me dieron la noticia a las 9.45 am ay tuve la cirugía a las 2 pm”, recordó.

"La quimioterapia fue una montaña rusa y una batalla mental. Debía tener cuatro ciclos cada 21 días, pero tuve que saltear uno porque mis glóbulos blancos estaban muy bajos. No respondí muy bien a ello y tuve muchas nauseas, pero no quería estar enfermo y luché contra ello. Solo quería saber si iba a poder tener más hijos y ser un buen padre para el que ya tenia”, explicó.

A los 31, Manu temía que esta fuera la última oportunidad de estar en una Rugby World Cup, y se sintió aliviado al ser elegido a pesar de su falta de tiempo de juego. "Soy un forward y creo que el corazón de un equipo está en los forwards. También creo que para ganar tienes que jugar con el corazón”, finalizó.

Fuente: https://www.rugbyworldcup.com/