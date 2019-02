La increíble declaración de Pavón tras el partido

Boca empató con Belgrano y quedó lejos de la punta, complicado en sus aspiraciones de tricampeonato aunque dentro de la zona de clasificación a la Copa Libertadores. Luego del encuentro, le preguntaron a Cristian Pavón si el Xeneize seguía en carrera y respondió que sí, que la ilusión estaba.

"LA ILUSIÓN SIGUE ESTANDO"#JuegoSagradoFOX | Cristian Pavón analizó el empate en Córdoba ante Belgrano y se lamentó por los puntos perdidos en la #SuperligaxFOX



Sin embargo, la respuesta de Pavón no terminó ahí. "Hay que esperar el partido de Racing con River", agregó. Lo que no sabía -o no se dio cuenta entre tantas revoluciones post partido- es que La Academia ya había jugado ante el Millonario y había perdido 2-0.

Con la igualdad ante Belgrano, Boca quedó con 32 puntos, a 10 de Racing aunque con un partido menos, y a siete de Defensa, que mañana jugará ante Argentinos.