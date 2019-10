Ariel Garcé habló con Carburando y en una relajada charla contó todo lo que vivió en la previa y durante el Mundial de Sudáfrica 2010, y reveló una imperdible anécdota que tiene como protagonista nada menos que una de las hijas de Diego Maradona.

"La semana anterior me habían dado en la lista de 30, había sido como una revolución. La prensa estaba ensañada en criticarme, en decir que no estaba a altura. Después un día me llama una mujer, me pasa con Diego (Maradona) y empecé a temblar. En ese momento pensé ‘si me va a decir que no, no me va a llamar’ y ahí me dijo ‘sos uno de mis 23 gladiadores’", recordó emocionado.

Además, contó una particular historia que tiene como protagonista a Gianinna Maradona, quien tenía al defensor como uno de sus referentes futbolísticos.

“Cuando ella era chica me contaron que le gustaba mi forma de jugar. Le mandé mis camisetas de River a través de Claudia y una vez me llevaron como de sorpresa cuando cumplía 13 años".

"Me vio y se puso a llorar. Decían que dormía con la camiseta mía y para el padre, de Boca, que la hija duerma con una camiseta de River… Era fuerte", reveló el Chino Garcé, quien agregó: "No la conté nunca, espero que no tenga tanta repercusión".