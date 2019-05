La ilusión Leprosa, intacta a pesar de la derrota

Fue un impacto durísimo. Cuando Orsini estampó el 1 a 0 a dos minutos del final, el Gargantini se sucumbió en un frustrado silencio. Es que la ilusión del pueblo Leproso era tan grande que nadie pensó en un descenlace adverso. Pero ni bien terminó el partido, los hinchas volvieron en sí y despidieron al equipo con aliento, aplausos y ovación, ya que confían en estos jugadores para dar vuelta la historia.

Todo el pueblo Leproso está en esa sintonía. Los jugadores así también lo entendieron porque además de estar agradecidos por el gran apoyo que tuvieron por parte de los hinchas, destacaron que cuentan con la mentalidad y la energía suficiente para ganar de visitante por más de un gol. También el entrenador Gabriel Gómez, luego de aclarar su enojo con el vice Corvalán, aseguró que van a dar vuelta la historia y el presidente Ignacio Berrios también coincidió con el DT en que es posible la épica.

Una vez concluida la historia, los referentes Leprosos se mostraron confiados para lo que viene: “Tuvimos mucho juego asociado pero no claridad en ofensiva porque no tuvimos espacios. Pero esto está abierto, no hay dudas. Este grupo no va a bajar los brazos y sabemos que de visitante hemos tenido muy buenos resultados también”, fue el análisis y la convicción del técnico Gabriel Gómez.

Por su parte Cristian Aracena dijo: “Seguimos teniendo ilusión y todavía nos quedan 90 minutos para revertirlo. Me da bronca porque tuvieron dos situaciones y una la aprovecharon”, fueron las palabras de Cristian Aracena.

En tanto Nicolás Dematei afirmó: “Fue una lástima el resultado, pero hay que estar tranquilo porque se hizo un buen partido. La llave está totalmente abierta y esto lo vamos a pelear hasta el último momento”.

Por último el que también se mostró con la ilusión viva fue el presidente Ignacio Berrios: “Confiamos en Gómez y todos le creemos cuando nos aseguró que esto lo vamos a revertir. Tiene todo nuestro apoyo”.

El pueblo Leproso sabe que será difícil, pero también sabe de hazañas.

Berrios también habló del enojo de Gómez:

El presidente de Independiente Rivadavia también se refirió al choque que tuvieron el vice Raúl Corvalán y el DT Gómez: “Fue una calentura de un instante. Fue un momento donde las pulsaciones estaban a mil y se dijeron cosas que no se tendrían que haber dicho”.

Sobre la “renuncia” en caliente que tiró Gómez en los pasillos de la zona mixta, Berrios aclaró: “Hablé con él y lógicamente no va a renunciar. Estamos dispuestos a continuar con el objetivo de llegar lo más lejos posible. Me dijo que fue un momento de calentura y que todo ya está superado”.