La genial petición de Pochettino para la final de la Champions

El entrenador argentino, Mauricio Pochettino, solicitó poder hacerse una foto oficial antes del partido de hoy por la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool, con todos los componentes del plantel del Tottenham y no sólo los once titulares, algo que la UEFA no tardó en anunciar oficialmente.

El trascendental encuentro se jugará a partir de las 16 (hora de la Argentina) en el estadio Wanda Metropolitano, en Madrid, será arbitrado por el esloveno Damir Skomina.

"Le propuse a la UEFA hacernos una foto todos juntos, todo el equipo, no sólo el once titular. Cuando hablamos de fútbol no hay que olvidar los valores del deporte. El sentimiento de equipo, de club, no sólo de once jugadores, los valores colectivos, son importantes", explicó.

Una vez anunciada públicamente la petición, la UEFA no tardó en aceptarla e hizo un comunicado avisando a la prensa de que "después del saludo a los árbitros por parte de los jugadores, se ofrecerán dos fotos de equipo. Una con los jugadores del once titular y otra con, también, con todos los suplentes".