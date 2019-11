La fuerte crítica de Zidane contra el VAR

El entrenador del Real Madrid reconoció que hay situaciones en jugadas que "no concuerdan" en relación a la aplicación del VAR, como pudo ser la mano no señala del bético Zou Feddal el pasado sábado, y recordó que este sistema, que calificó como "algo positivo", se instauró para arrojar más claridad en el fútbol, pero que esto no se está produciendo.