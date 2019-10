La fuerte carta de Cheika para despedirse de los Wallabies

Luego de lo que fue la caída ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial, Michael Cheika confirmó que, al finalizar su contrato con el seleccionado el 31 de diciembre de este año, dejará de ser el entrenador de Australia.

En una carta que publicó el head coach en el sitio Athletes Voice, el hombre de 52 años se refirió a la decisión de dejar el cargo: “Desde el pitido final en los cuartos de final el pasado fin de semana, se ha dicho mucho en salas de estar, bares, periódicos, cartas y en las redes sociales. También tuve que responder algunas preguntas desde entonces, pero me gustaría aprovechar esta oportunidad para decir algunas cosas importantes que merecen ser dichas, y si no se dicen aquí, probablemente nunca lo serán”, comenzó.

Además, el entrenador escribió acerca de la eliminación del Mundial: “Quiero agradecerles personalmente a todos y también decir que siento mucho no haber podido ir mejor en este Mundial que en 2015. Como entrenador en jefe de los Wallabies, quiero que sepan que siento ese peso de llevar todas tus esperanzas y me encanta la responsabilidad que conlleva. Ha sido algo que no podría haber esperado en absoluto. Estoy muy decepcionado de que estemos fuera de la Copa del Mundo, me duele mucho y va a pasar un tiempo todavía, no voy a mentir sobre eso”, indicó.

"No fuimos lo suficientemente buenos como para salir victoriosos y todos somos juzgados por los "resultados", pero como nos hemos dicho antes dentro de nuestro vestuario: la valía proviene de creer primero en usted implícitamente, luego los resultados vendrán de eso . He sido honrado y orgulloso de servirles a todos".

Por último, Cheika aseguró: “Me ha encantado cada minuto de ser el entrenador en jefe del equipo australiano de rugby. Me sentí honrado y orgulloso de haber servido a todos ustedes y siempre me he esforzado por brindarles lo mejor de mi capacidad como entrenador de rugby y representarlos con toda mi energía, corazón y alma como un orgulloso australiano en el escenario mundial”, concluyó.