La fuerte autocrítica del negro Gómez

Marcelo Gómez expresó que entiende "las críticas" que le dispensaron al equipo tras la caída ante River Plate, pero expresó su dolor por "lo que entregamos nosotros" en el partido disputado el miércoles último por la Superliga de fútbol de Primera División.

"Es entendible el fastidio del hincha, yo he sido simpatizante y el primer fastidiado he sido yo. Estas horas no han sido gratas, he tratado de pensar, de analizar, de tener tranquilidad, de poder compartir mis sensaciones con los jugadores", reconoció 'Negro' Gómez, en conferencia de prensa.

El conjunto 'bodeguero' sumó dos derrotas de local desde la reanudación oficial de la competencia la semana pasada: 0-2 con Lanús y 0-4 con River Plate, ambos en el estadio Malvinas Argentinas de la capital provincial. "Me duele lo que entregamos nosotros. Las críticas son parte del juego y las comprendo", sostuvo.

Gómez destacó que en el compromiso del domingo ante Boca Juniors (17.10, en la Bombonera) la intención es utilizar un dibujo táctico 3-4-3. "Es una opción jugar con tres hombres en el fondo, pero todavía no está definido. Mañana vamos a tener un panorama más claro", indicó el DT

Gómez deberá reemplazar en forma obligatoria al defensor Tomás Cardona, expulsado ante el 'Millonario', y al mediocampista Juan Andrada, con una lesión.

Durante la jornada se incorporó el mediocampista Kevin Gutiérrez, de 21 años, cuyo pase pertenece a Racing Club, aunque estuvo a préstamo en Gimnasia La Plata, durante el último semestre.

En tanto, el mediocampista Hernán Bernardello y el delantero Juan Martín Lucero realizaron hoy sus primeras prácticas en el predio de Coquimbito.