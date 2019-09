La frustración de Messi con su lesión: "No me puedo romper"

Lionel Messi no pudo completar su primer partido como titular de esta temporada, ante Villarreal, ya que sufrió una lesión en el aductor izquierdo. Durante el partido, cuando el médico lo asistió, las cámaras tomaron claramente la reacción del rosarino. "No me puedo romper", dijo con fastidio.